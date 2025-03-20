Зеленский рассказал, как можно увеличить количество миротворцев на Украине

Количество западных миротворцев на территории Украины зависит от позиции США в этом вопросе. Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, передает «РБК Украина».

«Все это еще зависит от того, а что в этой инфраструктуре будут готовы делать Соединенные Штаты Америки и президент Трамп. Это важно. Это влияет также на количество стран, которые готовы быть у нас присутствующими», - подчеркнул он.

При условии поддержки возможного европейского миротворческого контингента со стороны США стран, готовых принять участие в инициативе, может быть больше, считает Зеленский.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. По его словам, военные из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе.

При этом президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося 18 марта телефонного разговора не обсуждали возможную отправку миротворцев на Украину по завершении конфликта.

Ранее в США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине.