В Белом доме заявили, что минобразования США воровало деньги налогоплательщиков

Минобразования США, которое намерен расформировать президент США Дональд Трамп, занималось кражей денежных средств налогоплательщиков в ущерб образованию детей. Об этом в эфире телеканала Fox News сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Министерство образования не обучило ни одного ребенка. Оно воровало деньги налогоплательщиков на большее регулирование, которое вредит образованию», — отметила она.

Левитт отметила, что на деятельность федерального ведомства за время его существования с 1979 года потратили более трех триллионов долларов.

В феврале журнал Federalist сообщил, что агентство США по международному развитию (USAID) потратило около $2 млн американских налогоплательщиков на производство дизайнерских ковров на заказ на Украине.

В начале февраля администрация президента США опубликовала список «нелепых трат» Агентства по международному развитию США. Из документа следует, что USAID выделило порядка $1,5 млн на «продвижение равенства и инклюзивности в рабочих коллективах и деловых сообществах Сербии», а также $47 тыс. на «трансгендерную оперу» в Колумбии. Еще $2 млн были выделены на «ЛГБТ-активизм» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) в Гватемале.

Ранее Маск отменил финансирование СМИ в Молдавии.