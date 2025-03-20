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В МИД России прокомментировали действия Украины по предложенному США перемирию

Захарова: Киев уже нарушил предложенное США перемирие
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Киев атакой на российский энергообъект уже нарушил предложенное США перемирие. Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

Она подчеркнула, что в существующей ситуации вопрос состоит в том, как в Вашингтоне будут дальше управляться с действиями украинской стороны.

До этого Захарова заявила, что обстрелы российской энергетической инфраструктуры украинскими войсками демонстрируют полное нежелание Киева искать мирное разрешение конфликта и использовать дипломатические методы.

18 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила о договоренности президентов России и США, Владимира Путина и Дональда Трампа, о ключевых шагах к деэскалации конфликта на Украине. По словам Левитт, первоочередными условиями для достижения мира являются полное прекращение обстрелов энергетической инфраструктуры и начало технических консультаций по реализации соглашения о перемирии в Черном море. Лидеры двух стран согласились, что эти два пункта являются необходимыми предпосылками для дальнейшего движения к полному прекращению огня и установлению долгосрочного мира.

Ранее Путин дал военным команду не бить по энергоинфраструктуре Украины 30 дней.

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