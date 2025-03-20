В Париже пройдет встреча лидеров стран ЕС и Канады для обсуждения Украины

На следующей неделе в Париже состоится встреча лидеров ряда европейских государств и Канады для согласования позиций по украинскому конфликту и требованиям к мирному процессу. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В мероприятии примут участие представители как стран Евросоюза, включая Германию, Италию и Польшу, так и государств, не входящих в ЕС, — Великобритании и Канады. Целью встречи станет выработка единой стратегии по поддержке Украины и определению условий для потенциального диалога с Россией.

14 марта газета Die Welt сообщила, что советники по безопасности лидеров Британии, Франции и Германии прибыли в Соединенные Штаты с необъявленным визитом. Издание утверждает, что встреча была организована в сжатые сроки и пришлась на критический момент переговоров о прекращении огня на Украине.

До этого министр иностранных дел Британии Дэвид Лэмми потребовал от России пойти на перемирие с Украиной без предварительных условий.

Ранее немецкий политик рассказал о «промывке мозгов» в ЕС.