Немецкий политик рассказал о «промывке мозгов» в ЕС

Политик Нимайер: людям в ЕС промывают мозги, готовя к конфликту с РФ

Власти в странах — членах Европейского союза (ЕС) «промывают мозги» гражданам и готовят их к некоему противостоянию с РФ, хотя причин опасаться «российского нападения» нет. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил глава Немецкого совета за конституцию и суверенитет Ральф Нимайер.

Он рассказал, что перед Первой мировой войной людям в Германии прививали определенный образ мышления посредством одного-единственного СМИ. Теперь же этим занимаются около 50 телеканалов и трех тысяч изданий.

«[СМИ] говорят одно и то же, будто РФ завтра начнет войну и придет нас оккупировать. В обычных продуктовых магазинах уже продаются комплекты для чрезвычайных ситуаций, противогазы, на случай химической атаки можно целый [защитный] костюм купить», — отметил Нимайер.

По его словам, ряд компаний даже начали предлагать клиентам разместить под их домами бункер на случай ядерного взрыва.

Глава совета выразил уверенность, что сейчас основания для разговоров о вооруженном конфликте с РФ отсутствуют. Как сказал Нимайер, у российского руководства нет причин для нападения на ЕС.

«Такого в принципе не было, даже если мы взглянем на последние 300 лет», — добавил политик.

5 марта президент Франции Эммануэль Макрон выступил с обращением к согражданам, заявив о существовании «российской угрозы» в адрес всех европейских стран. Он подчеркнул, что Париж больше не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей».

Ранее в постпредстве РФ сравнили обращение Макрона с Фултонской речью Черчилля.