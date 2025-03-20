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Премьер Британии выступил с резким заявлением в адрес Путина

Стармер: если мирное соглашение будет без гарантий Украине, то Путин его нарушит
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Leon Neal/Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер утверждает, что если мирное соглашение по Украине будет заключено без гарантий безопасности Киеву, то Россия якобы его нарушит. Его слова с выступления на одной из военных баз Соединенного Королевства приводит телеканал Sky News.

По его утверждению, любое соглашение по Украине, «не имеющее под собой никакой основы», будет якобы нарушено президентом Владимиром Путиным.

«Мы это знаем, потому что это уже случалось раньше. Я абсолютно уверен, что это повторится снова», — заявил Стармер.

14 марта президент Путин заявил, что Россия согласна с предложениями США о прекращении огня на Украине в случае, если это приведет к долгосрочному миру. После этого глава государства в закрытом формате встретился со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, который прилетел в Москву для обсуждения деталей мирного соглашения. В свою очередь Трамп назвал слова Путина многообещающими.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее Путин назвал Трампу ключевое условие для прекращения конфликта на Украине.

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