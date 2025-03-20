Министр Бока: Венгрия хотела бы видеть Украину как буферную зону между РФ и ЕС

Венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Будапешт хочет видеть Украину в качестве буферной зоны между Россией и Евросоюзом. Его слова приводит газета Financial Times.

Он отметил, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом означает, что Евросоюзу следует прекратить поддерживать Киев деньгами и оружием.

«Мы не видим безопасности Европы в интеграции Украины в оборонные системы, но мы видим необходимость создания буферной зоны между Россией и европейскими оборонными структурами, отвечающей интересам как России, так и Европы», – сказал Бока.

Он добавил, что «Украина может функционировать как буферная зона только в том случае, если существует консенсус между глобальными игроками относительно того, что можно и что нельзя делать на территории Украины».

По его словам, если США или Евросоюз будут принимать решения по Украине без одобрения Владимира Путина, «это само по себе будет источником конфликта».

До этого президент Украины Владимир Зеленский призвал Евросоюз выработать подход, при котором отдельные лица не смогут блокировать решения, «важные для всего континента». Вероятно, он имел в виду премьер-министра Виктора Орбана, который выступает против вступления Киева в политическое объединение, заявляет о необходимости прекращения поддержки республики, а также блокирует начало процесса евроинтеграции Украины.

Ранее во Франции призвали повторять «утром, днем и вечером», что Россия не собирается нападать.