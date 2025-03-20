В Совфеде заявили о недееспособности Европы

Именно Москва и Вашингтон будут определять будущее недееспособной Европы. Об этом заявил сенатор Совфеда Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

Таким образом он прокомментировал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что судьбу ЕС будут решать не Россия и США.

«Он, как всегда, ошибается. Именно США и Россия занимаются сейчас будущим Европы, которая сама оказалась неспособна обеспечить мирное будущее континента. И это очевидно всему миру», — написал он.

Пушков выразил уверенность, что президент США Дональд Трамп понимает, что европейцев нельзя допускать до переговоров по Украине. Макрон неоднократно предлагал ввести на Украину миротворцев.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Ранее Зеленский во время брифинга отказался общаться с Макроном.