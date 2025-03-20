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Зеленский во время брифинга отказался общаться с Макроном

УНИАН: Зеленский не стал разговаривать с Макроном, пообещав ему перезвонить
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Thibault Camus/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский во время брифинга с журналистами не стал разговаривать с французским лидером Эммануэлем Макроном и сказал ему, что перезвонит. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН.

«Во время онлайн-брифинга с журналистами Зеленскому позвонил Макрон. Президент ответил ему, что сейчас общается со СМИ и пообещал перезвонить ему через 15–20 минут», — говорится в публикации.

После этого глава Украины подтвердил, что ему звонил Макрон и добавил, что общается с ним часто, в основном раз в день.

Зеленский неоднократно пренебрегал деловым этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз он приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в черном поло и брюках. Администрация американского лидера просила Зеленского перед встречей с Трампом одеться подобающе, но он проигнорировал просьбу и не надел официальный костюм.

В ходе этой встречи один из американских журналистов обратил внимание на несоответствие одежды Зеленского принятому протоколу, спросив о наличии у него делового костюма. Президент Украины утвердительно ответил на этот вопрос.

Ранее журналист, сделавший Зеленскому замечание из-за костюма, заявил об угрозах.

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