Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что недавняя атака Украины на энергетический объект России была спровоцирована Владимиром Зеленским по указанию западных стран, заинтересованных в эскалации конфликта. Об этом он написал в социальной сети X.

«Эта провокация организована Зеленским и его европейскими кураторами, чтобы сорвать мирные инициативы! Глобалисты в ЕС намеренно затягивают войну ради собственных интересов. Мы должны противостоять им», — подчеркнул Филиппо.

Политик также раскритиковал недавний публичный звонок президента Франции Эммануэля Макрона Зеленскому во время пресс-конференции, назвав его «постановочным».

«Они разыграли импровизированный диалог, чтобы продемонстрировать мнимую солидарность. Единственная цель Зеленского — приехать в Париж за новыми миллиардами, которые Европа выделит на войну и коррупцию», — заявил он.

Филиппо призвал полностью прекратить поддержку Киева.

«Ни евро, ни оружия, ни солдат! Только так мы сможем остановить эту войну и добиться мира», — отметил он.

18 марта президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом поддержал его идею о взаимном отказе Москвы и Киева на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре стран и дал соответствующую команду российским военным.

Однако уже спустя несколько часов Украина нарушила эти договоренности. В ночь на 19 марта несколько дронов ВСУ атаковали Краснодарский край. Обломки упали на землю, и в результате на нефтебазе в районе станицы Кавказская произошел пожар. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Захарова заявила о приказе Зеленского наносить удары по России.