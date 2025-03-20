Новый глава Сирии снова отказался пожать руку Бербок

NTV: глава Сирии аш-Шараа второй раз не пожал руку Бербок

Новый глава Сирии Ахмед аш-Шараа во второй раз отказался пожимать руку главе МИД Германии Анналене Бербок в ходе ее визита. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным канала, вместе с Бербок Сирию посетил депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Армин Лашет. Новый глава Сирии также не стал пожимать ему руку. При этом аш-Шараа в этот же день поприветствовал рукопожатием министра иностранных дел Франции Жана-Ноэля Барро.

В первый раз представители новой администрации Сирии отказались пожать руку Бербок в начале января. На распространенных кадрах видно, как министр первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации. Сирийские политики, в свою очередь, приложили руку к сердцу.

Позже депутат бундестага Севим Дагделен заявила, что визит главы МИД Германии в Сирию стал черным днем для внешней политики Берлина.

Ранее Путин направил послание главе Сирии.