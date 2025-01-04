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В Германии отреагировали на отказ представителей властей Сирии пожать руку Бербок

Немецкий депутат Дагделен назвала скандал с Бербок в Сирии унижением
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Liesa Johannssen/Reuters

Визит главы МИД Германии Анналены Бербок в Сирию, где представители новых властей не стали пожимать руку немецкому министру, стал черным днем для внешней политики Берлина. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявила депутат бундестага Севим Дагделен.

«Пока действующий министр Бербок еще и потешается над собственным унижением в Сирии… Черный день для германской внешней политики и одновременно ужасное поощрение для исламистов в Германии», — отметила она.

3 января представители новой администрации Сирии отказались пожать руку главе МИД Германии, которая прибыла в страну с необъявленным визитом.

На кадрах в сети видно, как Бербок первой сходит с трапа правительственного самолета и направляется к делегации новой сирийской администрации. Сирийские политики, в свою очередь, приложили руку к сердцу, ясно давая понять, что не намерены пожимать руку министру. Через мгновение к ним подошел мужчина из немецкой делегации, которому сирийцы, наоборот, охотно протянули руки.

Ранее в Германии назвали причину визита Бербок в Сирию.

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