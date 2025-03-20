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РФ обратилась к Азербайджану по поводу урегулирования ситуации вокруг Русского дома

Москва передала Баку предложения по урегулированию ситуации вокруг Русского дома
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РИА Новости

Российская Федерация передала Азербайджану предложения по урегулированию ситуации, которая сложилась вокруг Русского дома. Об этом во время брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, Москва рассчитывает на конструктивный подход Баку и скорейший выход на компромиссное решение.

Дипломат также заявила, что ситуация вокруг Русского дома обсуждалась во время недавнего визита председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в азербайджанскую столицу.

3 февраля Азербайджан направил ноту России о прекращении деятельности Русского дома в Баку. Пресс-секретарь МИД страны Айхан Гаджизаде заявил, что азербайджанская сторона ожидает ответных шагов со стороны Москвы. Азербайджанские СМИ писали, что Российский информационно-культурный центр под предлогом продвижения русской культуры якобы занимался шпионажем.

Требование закрыть центр прозвучало на фоне ухудшения отношений между Баку и Москвой в связи с крушением азербайджанского самолета в Казахстане.

Ранее в Кремле пожалели о закрытии Русского дома в Азербайджане.

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