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Путин поделился с Лукашенко подробностями своего разговора с Трампом

Путин и Лукашенко обсудили развитие ситуации вокруг Украины
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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора обсудил со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко развитие ситуации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«В этой связи Владимир Путин поделился оценками хода ведущегося на различных уровнях российско-американского диалога», — говорится в сообщении.

По информации Telegram-канала «Пул Первого», Путин поделился с Лукашенко подробностями своего недавнего разговора с президентом США Дональдом Трампом, в том числе по украинской тематике.

Путин провел телефонный разговор с Трампом 18 марта. Во время беседы глава государства согласился на предложение Вашингтона о взаимном отказе Москвы и Киева от атак на объекты энергетической инфраструктуры на 30 дней.

19 марта заместитель премьер-министра и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш оценил переговоры между Трампом и Путиным как «небольшой, но позитивный шаг» в сторону деэскалации. Он призвал избегать поспешных выводов и спокойно ожидать дальнейших действий сторон.

Ранее помощник Путина раскрыл подробности о подготовке переговоров России и США.

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Переговоры о мире на Украине
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