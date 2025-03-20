В Кремле рассказали о разговоре Путина и Лукашенко

Путин и Лукашенко обсудили форум в Волгограде к 80-летию Победы

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. Об этом сообщает пресс-служба Кремля в своем Telegram-канале.

Во время беседы лидеры обсудили итоги недавнего официального визита Александра Лукашенко в Россию.

Как отмечает близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал «Пул Первого», главы государств обсудили график предстоящих контактов и совместных мероприятий, включая международный форум в Волгограде к 80-летию победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в конце апреля под эгидой Парламентского Собрания.

Также главы государств обсудили взаимодействие в рамках Евразийского экономического союза, где в текущем году Минск председательствует.

Кроме того, Путин поделился со своим белорусским коллегой подробностями недавнего телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом, стороны обсудили украинскую тематику.

Ранее была названа дата инаугурации Лукашенко.