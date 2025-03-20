В МИД рассказали, какое решение США противоречит их стремлению к миру на Украине

Захарова: решение США возобновить помощь ВСУ противоречит их стремлению к миру

Решение Соединенных Штатов возобновить военную помощь Украине противоречит намерениям Вашингтона установить мир. Об этом во время брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает «Интерфакс».

«Поставки вооружений киевскому режиму идут вразрез с декларируемыми намерениями достигнуть мира, перевести все в русло дипломатического урегулирования», — сказала Захарова.

Представитель внешнеполитического ведомства указала, что тот, кто хочет мира, будет ратовать «за прекращение милитаризации террористической банды».

До этого российский лидер Владимир Путин заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву. Кроме того, Путин указал Трампу, что для предотвращения эскалации необходимо полное прекращение предоставления разведывательных данных ВСУ.

Ранее в Раде назвали «полной катастрофой» разговор Путина и Трампа.