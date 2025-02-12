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Политолог объяснил намерение Армении вступить в Евросоюз

Политолог Топорнин: Армения хочет вступить в ЕС из-за ухудшения отношений с РФ
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Alexandros Michailidis/Shutterstock/FOTODOM

Армения хочет вступить в Европейский союз в связи с ухудшением отношений с Россией. Об этом заявил доцент кафедры европейского права МГИМО, директор Центра европейской информации Николай Топорнин в беседе с «Лентой.ру».

«Армения поняла, что РФ не занимает сторону ни Армении, ни Азербайджана, который имеет мощную поддержку со стороны Турции. По мнению руководства, такой же точки опоры, какой раньше была Россия, сейчас у страны нет», — объяснил он.

До этого член комитета Государственной думы по международным делам Роза Чемерис заявила, что процесс вступления Армении в Евросоюз не имеет никаких перспектив, при этом эта попытка может привести к «серьезным угрозам» для страны.

12 февраля парламент Армении принял в первом чтении законопроект о процессе вступления страны в ЕС. Законопроект о начале процесса вступления Армении в ЕС поддержали 63 депутата, семь высказались против. Кроме того, депутаты «Армении», одной из оппозиционных фракций, не приняли участия в голосовании.

Ранее сообщалось, что Армения и США подпишут документ о стратегическом партнерстве.

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