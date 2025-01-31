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Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения Армении и Евросоюза

Пашинян заявил, что сближение Армении с ЕС вызывает опасения у России
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Shutterstock

Ереван и Москва имеют расхождения по поводу сближения Армении с Европейским союзом. Об этом заявил премьер-министр республики Никол Пашинян, передает ТАСС.

«У России есть некоторые опасения по поводу этого процесса. То, что у России есть определенные опасения, это факт. То, что у нас также есть определенные опасения относительно позиции России, это факт», — сказал он.

Однако Пашинян подчеркнул, что Армения все равно продолжит диалог с Россией.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Кроме того, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном, до полного завершения процесса делимитации.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Армения до сих пор не сообщала о своих планах выйти из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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