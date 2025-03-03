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Армения отложила обсуждение законопроекта о вступлении в ЕС

Комиссия парламента Армении отложила обсуждение законопроекта о вступлении в ЕС
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Профильная комиссия парламента Армении отложила обсуждение законопроекта о намерении страны вступить в Евросоюз перед вторым чтением. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу комиссии Армана Егояна.

«Обсуждение законопроекта было отложено из-за технических причин. У нас нет в этом вопросе политических разногласий», — сказал Егоян.

Данное решение означает, что законопроект не будет обсуждаться на начинающейся во вторник сессии парламента.

В конце января премьер-министр Армении Никол Пашинян признал наличие расхождений с РФ по поводу сближения его страны и Евросоюза.

В январе кабмин Армении одобрил законопроект о начале процесса вступления страны в Евросоюз.

Кроме того, армянский министр иностранных дел Арарат Мирзоян говорил, что Армения нуждается в гражданской миссии Европейского союза, которая продолжает следить за обстановкой на границе с Азербайджаном до полного завершения процесса делимитации.

Ранее в СВР сообщили о намерении Евросоюза вернуть Грузию на путь евроинтеграции.

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