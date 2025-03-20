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В МИД России вызвали временную поверенную в делах Эстонии

Захарова: временную поверенную в делах Эстонии Ванамёльдер вызвали в МИД России
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Евгений Одиноков/РИА Новости

В министерство иностранных дел России вызвали временную поверенную в делах Эстонии Яну Ванамёльдер. Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

По ее словам, во внешнеполитическом ведомстве РФ заявили этому дипломату, что продолжающиеся в Эстонии глумления над памятью советских солдат, «которые освободили Европу от гитлеровского порабощения, вызывают самое жесткое осуждение» со стороны Российской Федерации.

Захарова также сказала, что Россия требует от эстонских властей провести расследование.

Кроме того, она отметила, что особенно цинично и жутко наблюдать подобные действия и бездействие Таллина в преддверии годовщины Победы.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что те, кто сносит памятники советским воинам в Европе, Прибалтике и на Украине, стремятся пересмотреть итоги Второй мировой войны, хотят отречься от своих предков и предать память героев. По его словам, таким политикам «мешает, невыгодна настоящая, подлинная история».

Ранее Россия заявила досудебные претензии странам Прибалтики из-за дискриминации русских.

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