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МИД РФ обвинил ЕС в намерении сорвать переговоры России и США по Украине

Захарова: ЕС намерен сорвать переговоры между Россией и США по Украине
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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что новая оборонная стратегия Евросоюза по поддержке Украины направлена на подрыв переговорных усилий России и США. Ее слова передает РИА Новости.

По ее словам, действия ЕС подтверждают курс Брюсселя на блокирование диалога, который мог бы привести к мирному урегулированию конфликта.

«Руководство Евросоюза и большинство его стран последовательно саботируют российско-американский процесс, хотя именно диалог Москвы и Вашингтона способен стать основой для поиска решений», — сказала Захарова на брифинге.

В ходе брифинга Захарова Также заявила, что Россия не намерена совершать агрессию в отношении Германии, в то время как заявления будущего канцлера Фридриха Мерца о подготовке к долгосрочному противостоянию с Москвой свидетельствуют о потенциальных планах Берлина. Дипломат также обратилась к историческому контексту, указав на периодическое возрождение реваншистских настроений среди германских элит.

Ранее Захарова назвала прекращение военной помощи США Киеву принципиальным моментом.

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