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Во Франции назвали спектаклем звонок Макрона Зеленскому

Филиппо заявил, что Зеленский разыграл спектакль с Макроном ради нового чека
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский сымитировали телефонный разговор во время брифинга с журналистами. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в социальной сети X.

«Зеленский и Макрон имитируют импровизированный телефонный звонок посреди пресс-конференции первого... Чтобы показать, насколько они близки!» — написал Филиппо.

Политик считает, что этот «спектакль» Зеленский устроил перед своим грядущим визитом во Францию, во время которого он планирует получить от Макрона «новый чек».

20 марта Зеленский во время брифинга с журналистами взял трубку и пообщался с неким человеком, пообещав ему перезвонить. После этого он сказал представителям СМИ, что этот звонок был от Макрона и отметил, что часто общается с французским коллегой, примерно раз в день.

До этого депутат Госдумы Роза Чемерис выразила мнение, что Зеленский показал свою патологическую зависимость от медиасообщества и отсутствие приоритетов в работе, когда отказался общаться с Макроном во время брифинга.

На контрасте с поведением Зеленского депутат Госдумы напомнила о ситуации с президентом России Владимиром Путиным, который в январе ненадолго покинул заседание наблюдательного совета АСИ, чтобы поговорить с лидером Гвинеи-Бисау.

Ранее в США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине.

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