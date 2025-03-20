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В России оценили отказ Зеленского говорить с Макроном в прямом эфире брифинга

Депутат ГД Чемерис: Зеленский показал свою зависимость от украинских медиа
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Sarah Meyssonnier/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский показал свою патологическую зависимость от медиасообщества, фактически отказавшись общаться с президентом Франции Эммануэлем Макроном, когда тот позвонил ему в прямом эфире во время брифинга. Об этом в беседе с РИА Новости заявила депутат Госдумы Роза Чемерис.

«Зеленский, отказавшись от разговора с Макроном ради общения с журналистами, в очередной раз наглядно продемонстрировал отсутствие элементарных приоритетов в работе и свою патологическую зависимость от медиасообщества», — подчеркнула она.

На контрасте с поведением Зеленского депутат Госдумы привела пример с президентом России Владимиром Путиным, который в январе этого года вынужден ненадолго покинуть заседание наблюдательного совета АСИ из-за звонка президента Гвинеи-Бисау.

20 марта украинское издание «Страна» сообщало, что Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прямом эфире во время брифинга с журналистами. Украинский лидер отказался говорить, пообещав перезвонить через 15–20 минут.

Зеленский неоднократно пренебрегал деловым этикетом в общении с западными лидерами. В частности, в предыдущий раз он приехал на встречу с президентом США Дональдом Трампом в Белый дом в черном поло и брюках. Администрация американского лидера просила Зеленского перед встречей с Трампом одеться подобающе, но он проигнорировал просьбу и не надел официальный костюм.

Ранее Трамп согласился помочь Украине с поставками дополнительных систем ПВО.

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