Ушаков сообщил, что общается с Уолтцем регулярно

Ушаков: я говорю с Уолтцем регулярно, общение весьма полезное для обеих сторон

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил журналистам, что поддерживает регулярное телефонное общение с Майклом Уолтцем, помощником главы США по национальной безопасности. Его слова передает ТАСС.

«Вчера Майкл Уолтц сообщил о состоявшемся между нами разговоре. Хочу подтвердить: диалог действительно был. Мы с ним общаемся по телефону на постоянной основе. Это взаимодействие, считаю, весьма полезно для обеих сторон», — отметил Ушаков.

Также Ушаков рассказал, что сенатор Георгий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа возглавят делегацию России на консультациях экспертных групп с США по Украине. Он уточнил, что переговоры пройдут 24 марта в Эр-Рияде в Саудовской Аравии.

Первый раунд переговоров России и США состоялся 18 февраля в Эр-Рияде. Стороны, в частности, обсудили организацию контактов по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Зеленский оценил вероятность встречи делегаций России и Украины.