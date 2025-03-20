Путин попросил губернатора Костромской области передать привет бойцам СВО

Президент РФ Владимир Путин попросил губернатора Костромской области Сергея Ситникова передать привет бойцам СВО. Стенограмму беседы российского лидера с главой региона приводят на сайте Кремля.

Ситников подарил Путину сборник стихов от бойцов 331-го гвардейского парашютно-десантного ударного Костромского полка. Глава региона добавил, что в сборнике есть стихотворение, в том числе от командира этого полка.

«Мне начальник Генштаба, конечно, докладывает регулярно. Я знаю. Привет им передавайте», — сказал российский лидер.

До этого Путин поручил премьер-министру России Михаилу Мишустину до 30 марта 2025 года обеспечить возможность присвоения статуса ветерана боевых действий всем категориям лиц, принимавшим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине.

Также российский президент отдал поручение распространить помощь фонда «Защитники Отечества» на членов семей участников спецоперации, пропавших без вести.

Ранее Путин пообещал решить вопрос со статусом ветерана у заключенных на СВО.