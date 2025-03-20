Фицо сообщил, что Украина перестала использовать Словакию для получения газа

Украина больше не использует инфраструктуру Словакии на востоке страны для получения российского газа, который закупался у иностранных компаний. Об этом сообщил премьер-министр Словакии Роберт Фицо во время заседания комитета парламента по европейским делам, его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, это факт, подтверждающий, что «Киев спекулирует».

«Они поняли, что у нас есть сильный аргумент после того, как мы указали на то, что Украина покупает российский газ через Словакию. Они брали 10–15 миллионов кубических метров газа ежедневно. Нам говорили: вы не можете покупать газ в России, так как финансируете РФ, а они сами покупали российский газ на европейском рынке и на основе права Евросоюза направляли его на Украину через трубу, которая в населенном пункте Вояны», — сказал он.

До этого Фицо заявлял, что европейские лидеры признали опасность остановки транзита газа через территорию Украины.

Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился с 1 января. Сделано это было после того, как Киев официально отказался продлевать соглашение с Москвой о транзите топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

Ранее в Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине.