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В Словакии заявили, что ЕС признал опасность остановки транзита газа через Украину

Фицо: в ЕС признали, что остановка Украиной транзита газа ставит союз под угрозу
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Европейские лидеры признали опасность остановки транзита газа через территорию Украины. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Государства-члены [ЕС] признали, что остановка транзита [газа] через Украину является проблемой, которая ставит под угрозу весь Европейский союз», — написал глава словацкого кабмина.

Транзит российского газа в Европу через Украину прекратился с 1 января. Сделано это было после того, как Киев официально отказался продлевать соглашение с Москвой о транзите голубого топлива после истечения контракта, действовавшего до 31 декабря 2024 года.

Новый договор подписан не был. Из-за этого газа лишился ряд европейских стран, получавших его транзитом через Украину, в том числе Словакия.

6 марта агентство Reuters сообщило, что лидеры стран Евросоюза на внеочередном саммите в Брюсселе обратились к Еврокомиссии, Словакии и Украине с просьбой активизировать усилия по решению проблемы транзита российского газа через территорию украинского государства, включая путь возобновления.

Ранее в Словакии заявили о намерении поднять в ЕС вопрос о коррупции на Украине.

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