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В Германии рассказали о ярости членов ХДС из-за принятия поправок в конституцию

Bild: члены ХДС начали выходить из партии из-за принятия поправок в конституцию
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Michele Tantussi/Reuters

Многие члены Христианско-демократического союза (ХДС) решили выйти из партии после того, как парламент Германии принял поправки в конституцию ради увеличения расходов на оборону. Об этом пишет газета Bild.

В материале отмечается, что лидер ХДС Фридрих Мерц во время предвыборной гонки выступал против принятия данных поправок. Несмотря на это, они были согласованы, что привело членов партии в ярость.

«Результат — многочисленные выходы из партии», — говорится в публикации.

23 февраля в Германии состоялись досрочные парламентские выборы, по итогам которых победу одержал консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС). В результате председатель ХДС Фридрих Мерц получил возможность стать канцлером страны. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

18 марта немецкий парламент принял поправки в Конституцию, которые предполагают отмену части ограничений на государственные заимствования. Благодаря этому правительство Германии сможет увеличить расходы на оборону и развитие инфраструктуры.

Всего изменения поддержали 513 депутатов из 736. За реализацию инициативы проголосовали представители блока ХДС/ХСС, «Зеленых» и «Социал-демократической партии».

Ранее в Германии пообещали выделить миллиарды евро на помощь Украине до конца 2025 года.

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