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Трамп согласился помочь Украине с поставками дополнительных систем ПВО

Белый дом: Трамп пообещал Зеленскому помочь Украине с поставками систем ПВО
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Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в ходе телефонной беседы с украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился оказать его стране помощь с поставками дополнительных систем противовоздушной обороны (ПВО). Об этом пишет Reuters.

В материале приводятся слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

«Зеленский попросил Трампа о дополнительной системе ПВО для защиты населения», — рассказала она.

Как отметила Левитт, украинский лидер «особенно просил» у президента США предоставить его стране еще несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot. В результате Трамп пообещал Зеленскому рассмотреть возможные варианты поставок техники в зону конфликта.

Пресс-секретарь Белого дома уточнила, что в первую очередь речь шла о поиске необходимой техники в европейских странах.

19 марта украинский и американский лидеры провели телефонный разговор, который длился около часа. По словам Трампа, главной целью его беседы с Зеленским было сближение позиций Москвы и Киева по урегулированию конфликта. Глава государства уточнил, что сейчас стороны находятся «на этом пути».

Ранее на Украине согласились приостановить удары по энергетическим объектам в РФ.

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