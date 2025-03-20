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Зеленский ответил на звонок Макрона в прямом эфире во время брифинга

«Страна»: Зеленский во время брифинга с журналистами обещал Макрону перезвонить
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Thibault Camus/Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский пообщался по телефону с президентом Франции Эммануэлем Макроном в прямом эфире во время брифинга с журналистами. Об этом сообщает украинское издание «Страна».

«Извини, Эммануэль, у меня сейчас разговор с журналистами. Перезвоню через 15–20 минут?» — сказал Зеленский.
Он отметил, что ежедневно общается с Макроном.

20 марта украинский лидер отмечал, что количество западных миротворцев на территории Украины зависит от позиции США в этом вопросе.

При условии поддержки возможного европейского миротворческого контингента со стороны США стран, готовых принять участие в инициативе, может быть больше, считает Зеленский.

Макрон заявлял, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. По его словам, военные из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе.

Ранее в США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине.

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