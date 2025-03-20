В России навали разговор Путина и Трампа поворотной точкой новейшей истории

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал поворотной точкой в новейшей истории. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

Он подчеркнул, что лидеры двух стран заложили векторы становления новой архитектуры международных отношений.

«Картина ясна. Трампу война не нужна, и он будет из нее выходить. В Путине он видит надежного партнера, с которым можно договариваться и который твердо выполняет свои обещания. И на этом фоне — резким контрастом поведение Зеленского и Евросоюза. Агрессивное, фанатичное, безответственное, злобное, мелочное, ненадежное и лживое. Собственно, это и есть враги Трампа», — сказал Дугин.

Он добавил, что президент США начинает разбираться, на кого можно положиться, а на кого нет. Таким образом ситуация будет постепенно разрешаться.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.

Ранее в Госдуме назвали неуместным торг по Украине.