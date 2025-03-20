Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России навали разговор Путина и Трампа поворотной точкой новейшей истории

Философ Дугин: беседа Путина и Трампа является поворотной точкой в истории
close
Гавриил Григоров/РИА Новости/Alex Brandon/AP

Телефонный разговор президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом стал поворотной точкой в новейшей истории. Такое мнение высказал философ, общественный и политический деятель, директор Института Tsargrad.tv Александр Дугин.

Он подчеркнул, что лидеры двух стран заложили векторы становления новой архитектуры международных отношений.

«Картина ясна. Трампу война не нужна, и он будет из нее выходить. В Путине он видит надежного партнера, с которым можно договариваться и который твердо выполняет свои обещания. И на этом фоне — резким контрастом поведение Зеленского и Евросоюза. Агрессивное, фанатичное, безответственное, злобное, мелочное, ненадежное и лживое. Собственно, это и есть враги Трампа», — сказал Дугин.

Он добавил, что президент США начинает разбираться, на кого можно положиться, а на кого нет. Таким образом ситуация будет постепенно разрешаться.

Путин и Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные. Два лидера говорили об украинском урегулировании и взаимовыгодном экономическом сотрудничестве.

Позднее спецпредставитель президента США Стив Уиткофф сообщил, что 23 марта в саудовской Джидде пройдут новые переговоры, посвященные деталям договоренностей, достигнутых в ходе контактов между главами государств.

Ранее в Госдуме назвали неуместным торг по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами