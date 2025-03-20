Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме назвали торг по Украине неуместным

Депутат Госдумы Белик назвал торг Зеленского по Украине неуместным
close
Нина Зотина/РИА Новости

Торг президента Украины Владимира Зеленского относительно прекращения конфликта в республике неуместен. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

Украинский лидер ранее заявил СМИ, что он выступает против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это «Берлином». 19 марта во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено наносить удары дальнобойным оружием.

По мнению Белика, Зеленский не в той ситуации, но почему-то его не оставляют надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить «свои города» Россия ни с кем не собирается, подчеркнул парламентарий.

Если вслушаться в риторику Зеленского, то можно подумать, что он уже «готовится в Москву заехать на белом коне», добавил Белик.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.

Ранее Зеленский заявил, что не обсуждал с США контроль над всеми АЭС.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами