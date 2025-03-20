Торг президента Украины Владимира Зеленского относительно прекращения конфликта в республике неуместен. Такое мнение высказал депутат Государственной думы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в интервью РИА Новости.

Украинский лидер ранее заявил СМИ, что он выступает против завершения конфликта по линии боевого соприкосновения, назвав это «Берлином». 19 марта во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом Зеленский также предлагал составить списки объектов, по которым России было бы запрещено наносить удары дальнобойным оружием.

По мнению Белика, Зеленский не в той ситуации, но почему-то его не оставляют надежды на всемирную поддержку. Берлин действительно был оккупационной зоной, но делить «свои города» Россия ни с кем не собирается, подчеркнул парламентарий.

Если вслушаться в риторику Зеленского, то можно подумать, что он уже «готовится в Москву заехать на белом коне», добавил Белик.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. Как сообщал Кремль, во время переговоров американский лидер выдвинул предложение о взаимном отказе России и Украины от ударов на 30 дней по объектам энергетической инфраструктуры. Глава РФ согласился с этим предложением и сразу отдал соответствующий приказ российским военным. Позднее сам Зеленский заявил, что Киев поддержит предложение прекратить удары по энергоинфраструктуре.

Ранее Зеленский заявил, что не обсуждал с США контроль над всеми АЭС.