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В Кремле рассказали о сигналах, которые Евросоюз посылает РФ

Песков: РФ не получала от ЕС сигналов о готовности к мирным переговорам
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Depositphotos

Европейский союз (ЕС) не посылал РФ сигналы о готовности начать переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом в ходе регулярного брифинга с журналистами заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Никаких сигналов [о возможном начале переговоров] не было», — сказал пресс-секретарь российского лидера.

Он добавил, что почти все исходящие от Брюсселя сигналы касаются планов по милитаризации стран — членов регионального содружества. По словам Пескова, такой настрой идет вразрез с усилиями президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа по мирному урегулированию украинского кризиса.

«Европа пока ударилась, скажем так, в милитаризацию себя и скорее превратилась в партию войны», — резюмировал представитель Кремля.

20 марта финский президент Александр Стубб дал интервью для газеты Politico, в ходе которого призвал страны — члены ЕС принять меры для милитаризации Украины «до зубов». Как он сказал, продолжение поставок оружия в зону конфликта — это единственное реальное решение для «сдерживания» РФ.

Ранее в ЕС предложили создать единый рынок вооружений и включить в него Украину.

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