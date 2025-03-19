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В Европе задумались о создании единого рынка вооружений с участием Украины

Еврокомиссия предложила создать единый рынок вооружений ЕС с участием Украины
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Thomas Peter/Reuters

В Еврокомиссии впервые официально предложили создать единый рынок вооружений ЕС, в которую будет включена Украина. Об этом говорится в заявлении ЕК, пишет ТАСС.

«Еврокомиссия предлагает создать европейский единый рынок оборонной продукции, то есть размещение оборонных заказов в других странах ЕС не будет отличаться от размещения заказов на национальной территории, что должно действовать не только для окончательной продукции, но и для всех компонентов», — пояснили в ЕК.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что не претендуют на создание единой европейской армии.

До этого ЕК представила план милитаризации Евросоюза до 2030 года. В него в том числе входит план вооружения Украины и увеличение военной помощи Киеву.

4 марта глава ЕК Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Она предложила выделить €800 млрд инвестиций на поддержку Украины и укрепление безопасности самой Европы.

9 марта фон дер Ляйен заявила, что Еврокомиссия должна перейти в режим военной подготовки.

Ранее в Брюсселе заявили, что перемирие на Украине крайне невыгодно Европейской комиссии.

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