Путин принял приглашение Эрдогана посетить Турцию

Президент России Владимир Путин принял приглашение турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана посетить Турцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Есть действующее приглашение президенту России. Президент принял приглашение. На этой неделе контактов на высшем уровне не запланировано», — заявил он.

До этого издание Hürriyet писало, что Эрдоган планирует обсудить по телефону с Путиным конфликт на Украине.

Эрдоган уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом 16 марта. Как сообщала его администрация, политик выразил поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию на Украине.

В Анкаре, по данным издания, удовлетворены итогами переговоров Эрдогана и Трампа.

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп 18 марта провели второй официально подтвержденный телефонный разговор. В Москве и Вашингтоне оценили переговоры как продуктивные.

Ранее Эрдоган назвал Турцию идеальным местом для переговоров Трампа и Путина.