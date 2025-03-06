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В МИД РФ рассказали, при каком условии Молдавии бы «не было»

Захарова: Молдавии бы не было, если бы ее не освободила Красная армия
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Evgenia Novozhenina/Reuters

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала чудовищным прозвучавшее в Молдавии заявление о том, что, если бы не Красная армия в 1944 году, то «все были бы счастливее». Об этом пишет РИА Новости.

«Это чудовищное высказывание. Очень страшное. Потому что, если бы советские солдаты не освободили Молдавию — а советские солдаты состояли в том числе из молдаван, — то Молдавии и не было бы»‎, — сказала официальный представитель внешнеполитического ведомства на брифинге.

Также по ее словам, на сегодняшний день в Кишиневе власти уничтожают собственную культурную идентичность. То есть, делают то, что не позволила сделать советская армия, считает Захарова.

До этого министр здравоохранения Молдавии Алла Немеренко заявила, что «все были бы счастливее, если бы Молдавию не освободила Красная Армия», передавало РИА Новости.

6 марта сообщалось, что молдавские власти рассчитывают добиться лишения свободы для двух депутатов от блока «Победа» перед парламентскими выборами, чтобы дискредитировать сотрудничество оппозиционной политической силы с Российской Федерацией.

Ранее Илан Шор предрек начало процесса воссоединения постсоветских стран.

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