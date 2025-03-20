Сурков высказался о пределах расширения России

Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно»

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно». Такое мнение он высказал в интервью L'Express.

«Мы будем распространяться во всех направлениях, насколько будет угодно Богу и насколько мы сильны. Главное — не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок», — заявил он.

По словам Суркова, русский мир распространяется «везде», где есть российское влияние, как культурное и информационное, так и военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное. Также он заявил, что современная Россия соответствует его представлениям о том, какой она должна быть, на 99,9%.

«Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — отметил он.

До этого Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском».

Ранее Сурков объяснил, почему ненормально сидеть за столом «с бородатой бабой».