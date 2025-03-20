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Сурков высказался о пределах расширения России

Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно»
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно». Такое мнение он высказал в интервью L'Express.

«Мы будем распространяться во всех направлениях, насколько будет угодно Богу и насколько мы сильны. Главное — не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок», — заявил он.

По словам Суркова, русский мир распространяется «везде», где есть российское влияние, как культурное и информационное, так и военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное. Также он заявил, что современная Россия соответствует его представлениям о том, какой она должна быть, на 99,9%.

«Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — отметил он.

До этого Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском».

Ранее Сурков объяснил, почему ненормально сидеть за столом «с бородатой бабой».

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