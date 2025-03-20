Сурков высказался о пределах расширения России

Бывший советник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков заявил, что Россия будет расширяться «так далеко, как Богу будет угодно». Такое мнение он высказал в интервью L'Express.
«Мы будем распространяться во всех направлениях, насколько будет угодно Богу и насколько мы сильны. Главное — не увлекаться и не брать на себя слишком большой кусок», — заявил он.
По словам Суркова, русский мир распространяется «везде», где есть российское влияние, как культурное и информационное, так и военное, экономическое, идеологическое и гуманитарное. Также он заявил, что современная Россия соответствует его представлениям о том, какой она должна быть, на 99,9%.
«Нам нужен царь. Периоды без царя всегда заканчиваются для нас катастрофой», — отметил он.
До этого Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском».
Ранее Сурков объяснил, почему ненормально сидеть за столом «с бородатой бабой».