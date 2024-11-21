Сурков заявил о восстании консерваторов во главе с «Траском»

Бывший помощник президента России Владислав Сурков заявил, что либерализм оказался поверженным на своем поле в Соединенных Штатах и в Вашингтон вступает авторитарный дуэт Дональда Трампа и Илона Маска. Об этом он написал в колонке для «Актуальных комментариев».

«И один из гигантов — либерализм — повержен. Причем на своем поле — в США. В Вашингтон триумфально вступает Траск — неразлучный (пока) авторитарный дуэт Трампа и Маска, шествующий во главе восставших консерваторов», — написал Сурков.

По мнению автора, либеральная идеология выродилась и начала сдавать, не справившись с проблемами миграции, демографии, преступности и бедности, переключившись на половые отношения и свободу выбора пола.

Как пишет Сурков, либерализм, совершив важную работу, «освободив чернокожих, женщин, крепостных, пролетариев» почти от всего, но не желая остановиться на достигнутом, начал копаться в свободном обществе, выискивая, кого бы еще «освободить».

«Но в целом очередная сексуальная революция бурно провалилась; контрреволюция, слава богу, торжествует. Атака первертов и парагендеров отражена», — констатировал автор.

Он подчеркнул, что либерализм оказался поверженным, а Россия справилась с ним раньше, чем Америка.

Ранее Сурков предрек появление «китайского» и «импортозамещающего» либерализма.