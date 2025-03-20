Москалькова оценила настрой нового генсека ОБСЕ на решение вопросов по Украине

Нынешний генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу настроен на конструктивную работу в вопросах, которые касаются военных преступлений Украины. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Омбудсмен рассказала о своей встрече с Синирлиоглу, состоявшейся 11 марта в Москве.

«У меня создалось впечатление, что новый генеральный секретарь ОБСЕ настроен на конструктивную работу и более объективный подход к ситуации, связанной с <…> преступлениями против человечества, совершенными со стороны Украины», — отметила Москалькова.

Она подчеркнула, что руководитель международной организации посетил российскую столицу в тот день, когда она подверглась массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Тогда несколько мирных граждан получили ранения.

По словам уполномоченного по правам человека, Синирлиоглу стал свидетелем агрессивных действий украинских войск.

«Я <…> обратила внимание на то, что неоднократные обращения в органы ОБСЕ не получают в полной мере, в полном объеме той реакции, на которую мы рассчитываем», — добавила Москалькова, описывая свою беседу с генеральным секретарем организации.

Омбудсмен пояснила, что до сих пор данная международная структура не осуждала атаки Киева и не принимала меры для их предотвращения.

В ночь на 11 марта в небе над регионами РФ были уничтожены 337 украинских дронов. Из них 91 летательный аппарат перехватили в Москве и области.

При этом обломки одного из уничтоженных беспилотников упали на жилой дом в подмосковном городе Видное. Впоследствии место происшествия посетил Синирлиоглу, которому показали поврежденное строение.

Ранее в Кремле прокомментировали демонстрацию генеральному секретарю ОБСЕ последствий атаки БПЛА на столичный регион.