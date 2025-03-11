Песков прокомментировал показ генсеку ОБСЕ последствий атаки БПЛА

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков одобрил показ генсеку Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуну Синирлиоглу последствия атаки дронов ВСУ в Подмосковье.

«Это абсолютно правильно, что ему показали последствия атаки, а главное — показали, куда бьет киевский режим. Вот это важно понимать, что речь идет о жилых домах», — отметил Песков.

В ночь на 11 марта Россия подверглась одной из самых массовых атак беспилотников с 2022 года. Над десятью регионами России сбили, перехватили и уничтожили 337 беспилотников. 91 дрон — над территорией Москвы и Московской области, 126 — над Курской и 38 — над Брянской областью. Есть пострадавшие, повреждены дома и автомобили.

Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостанавливали работу, на местах падения обломков работали экстренные службы. Также в Подмосковье пострадали люди, в том числе четырехлетний ребенок. Столичные аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково временно приостановили работу, на местах падения обломков работают экстренные службы.

Ранее беспилотник упал на железную дорогу во Владимирской области.