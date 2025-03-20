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В Венгрии назвали возможную угрозу миру на Украине со стороны ЕС

FT: Венгрия считает санкции ЕС против РФ угрозой мирного решения конфликта
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Global Look Press

Сомнения Венгрии по поводу антироссийских санкций Евросоюза усилились. В Будапеште считают их потенциальной угрозой для мирного урегулирования конфликта на Украине, пишет газета Financial Times со ссылкой на венгерского министра по делам ЕС Яноша Боку.

«Нам следует говорить о той степени, в которой санкции помогают или мешают этому конкретному мирному процессу», — приводятся в публикации слова Боку.

По словам министра, Венгрия не хочет, чтобы решения по поводу санкционного режима против РФ стали препятствием для прекращения огня и мирных переговоров.

18 марта президент России Владимир Путин, ссылаясь на подсчеты Минфина, сообщил, что Запад ввел в отношении РФ 28 595 санкций. Глава государства заявил, что это кратно больше, чем против всех стран мира.

Путин подчеркнул, что страны Запада не собираются останавливаться и открыто угрожают РФ новыми пакетами санкций. По мнению российского лидера, санкции против нашей страны — это не временные меры, а механизм системного стратегического давления. Путин считает, что как бы не складывалась ситуация в мире, у конкурентов РФ всегда будет желание сдержать нашу страну и ослабить ее возможности.

Ранее стало известно, что Евросоюз рассматривает новый пакет санкций против России.

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