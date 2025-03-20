Эрдоган отказался ехать на встречу лидеров Евросоюза

Hurriyet: Эрдоган не приедет в Брюссель на встречу лидеров Евросоюза

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не примет участия во встрече лидеров Евросоюза (ЕС), которая пройдет в Брюсселе 20 марта. Об этом пишет турецкое издание Hurriyet, ссылаясь на источники.

«‎Президент Эрдоган не поедет на саммит, который начнется сегодня, потому что у Европы нет ясности в голове. Они все еще не знают, что делать»‎, — написал колумнист издания Абдулькадир Сельви, близкий к правительственным лицам.

До этого сообщалось, что Эрдоган на этой неделе планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Президент Турции уже провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом 16 марта. Как сообщала его администрация, политик выразил поддержку усилиям Вашингтона по урегулированию на Украине. В Анкаре, по данным издания Hurriyet, удовлетворены итогами беседы Эрдогана и Трампа.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств ЕС 21–22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы.

Ранее в Турции оценили слухи об отправке войск на Украину.