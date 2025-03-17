В Турции оценили слухи об отправке войск на Украину

Турция не принимала никаких решений об отправке своих войск на Украину, поскольку для этого необходимо мирное урегулирование конфликта и полное прекращение огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

«Нет решения на этот счет», — заявил собеседник агентства.

13 марта агентство Bloomberg информировало, что Турция предложила странам Европы план масштабного оборонного сотрудничества, в который в том числе входит отправка войск на Украину.

В начале марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что власти Турции поддерживают идею о скорейшем прекращении огня на Украине. По его словам, Турция готова внести любой вклад в установление мира на украинской территории — в том числе осуществить переговорный процесс.

Позднее газета The Times со ссылкой на источник в британских вооруженных силах сообщила, что страны «коалиции желающих» обсуждают отправку на Украину контингента миротворческих сил, насчитывающего более 10 тыс. человек. В правительстве Соединенного Королевства рассказали, что примерно 35 стран выразили готовность поддерживать миротворческую миссию оружием, логистикой и разведданными.

Ранее обозреватель «Газеты.Ru» Виталий Рюмшин рассказал, что нужно для прекращения огня в зоне СВО.