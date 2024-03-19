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Саммит ЕС примет решение о переводе экономики альянса на военные рельсы

Мишель: cаммит ЕС примет решение о переводе экономики ЕС на военные рельсы

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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что саммит глав государств ЕС 21–22 марта примет решения о переводе экономики Евросоюза на военные рельсы. Приглашение участникам саммита опубликовала пресс-служба Евросовета.

«Сейчас мы должны принять радикальные и конкретные меры, чтобы стать обороноспособными и перевести экономику Европейского союза в военный режим», — отметил Мишель.

Он подчеркнул, что страны Евросоюза должны тратить больше и закупать больше оружия вместе и более эффективно.

«Наша главная задача — это срочное предоставление военной помощи Украине», — заявил глава Евросовета.

Мишель отметил, что Евросоюз должен осуществить ускоренные закупки и поставки снарядов Украине.

Также глава Европейского совета призвал страны Евросоюза готовиться к войне ради сохранения мира на континенте. Мишель призвал государства ЕС серьезно воспринимать Россию как военную угрозу и готовиться к любым сценариям.

19 марта премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выразил надежду, что в апреле Украине поставят достаточно боеприпасов. 20 марта Шмыгаль будет участвовать в заседании Совета ассоциации ЕС — Украина в Брюсселе.

Ранее Еврокомиссия признала, что не смогла поставить Киеву 1 млн боеприпасов за год.

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