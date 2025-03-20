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В МИД России назвали мобилизацию на Украине геноцидом украинского народа

Захарова: мобилизация на Украине войдет в учебники как геноцид
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Shutterstock

Меры принудительной мобилизации на Украине войдут в учебники как геноцид. Об этом в своем Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Принудительная мобилизация» на Украине войдет в учебники как геноцид украинского народа», — подчеркнула она.

До этого депутат Верховной рады Алексей Кучеренко заявлял, что мобилизацию на Украине могут остановить, если Киев возьмет на себя обязательства в рамках компромисса.

Закон об ужесточении мобилизации вступил в силу на Украине 18 мая 2024 года. Внесенные в реестр военнообязанные не могут выезжать из страны, использовать свои денежные средства, управлять автомобилями, осуществлять сделки с недвижимостью, оформлять документы, в частности, загранпаспорт. Возможность демобилизации, которую так ждали украинские военные и их семьи, этим законом не предусмотрена.

Ранее британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины.

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