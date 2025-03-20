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В Раде рассказали, при каком сценарии на Украине остановят мобилизацию

Нардеп Кучеренко: мобилизацию остановят, если Киев возьмет обязательства
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Bumble Dee/Shutterstock/FOTODOM

Мобилизацию на Украине могут остановить, если Киев возьмет на себя обязательства в рамках компромисса. Об этом заявил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, передает Telegram-канал «Страна.ua».

«Компромисс не будет нравиться обеим сторонам… Но если Украина возьмет на себя обязательства и президент возьмет их на себя, то где там будет Миша Подоляк», — сказал Кучеренко, комментируя заявление советника офиса украинского президента Михаила Подоляка, что мобилизация в случае перемирия не будет останавливаться.

18 марта Кремль после телефонного разговора президента России Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом сообщал, что российская сторона в ходе переговоров указала на необходимость остановки принудительной мобилизации на Украине и перевооружения вооруженных сил этой страны в контексте идеи 30-дневного перемирия.

Украинская сторона идею о перемирии поддержала.

Ранее Зеленский назвал недостаточной мобилизацию людей старше 25 лет.

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Переговоры о мире на Украине
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