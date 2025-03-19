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Британский спецназ привели в состояние готовности из-за Украины

The i Paper: спецназ Британии приготовили для возможной отправки на Украину
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Monika Skolimowska/dpa/Global Look Press

Спецназ Великобритании привели в готовность для возможной отправки на Украину в рамках потенциальной «миротворческой» миссии. Об этом сообщает газета The i Paper со ссылкой на военные источники.

«По мере приближения соглашения о прекращении огня силы специального назначения Великобритании были приведены в готовность для отправки на Украину в рамках миротворческой миссии Великобритании», — говорится в публикации.

Также издание утверждает, что «военные планировщики сказали подразделениям спецназа приготовиться к мобилизации на Украину».

Как рассказали журналисты, британский спецназ состоит из пяти элитных подразделений. Он регулярно действует в регионах, где Британия официально не вовлечена в конфликт, для сбора данных, ведения разведки и спасения похищенных людей.

В начале марта сообщалось, что на Украину могут отправить ирландский спецназ в случае принятия нового закона об упрощении развертывания военных за рубежом. Данная мера может быть принята для защиты ирландского посольства в Киеве, рассказывал источник издания The Irish Times.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о переговорщике для контактов с США.

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