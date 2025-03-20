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Зеленский рассказал, что обсуждал с Трампом будущее Запорожской АЭС

Зеленский: в разговоре с Трампом обсуждалась передача США Запорожской АЭС
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Константин Михальчевский/РИА Новости

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с американским президентом Дональдом Трампом вопрос контроля над Запорожской АЭС, которая находится под контролем России. Об этом Зеленский заявил журналистам, передает Financial Times.

Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Трамп в телефонном разговоре с Зеленским в среду предложил, чтобы американская сторона взяла под контроль украинские атомные электростанции. Пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявляла, что Киев мог бы выиграть, если бы Вашингтон взял под свое «владение» часть украинской энергетической инфраструктуры.

Неясно, какие из АЭС Украины Трамп предложил передать под контроль США, отмечает FT. В последние дни республиканец и его команда неоднократно отмечали важность ядерных объектов Украины.

Украинский президент, отвечая на вопрос издания, какие энергетические активы упоминались во время разговора, заявил, что лидеры двух стран обсуждали только Запорожскую атомную электростанцию.

19 марта Зеленский поддержал предложение об отказе от ударов по энергообъектам.

Ранее в Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня.

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