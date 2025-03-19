В Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня

Вашингтон выступает за то, чтобы все стороны конфликта на Украине двигались к прекращению огня. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет ТАСС.
«Всем сторонам необходимо двигаться к прекращению огня. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять это», — сказала она.
По ее словам, переговоры по урегулированию конфликта не начнутся без предварительного прекращения огня, поэтому сначала необходимо «прекратить стрельбу».
Брюс отметила, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в «ближайшие дни» в Саудовской Аравии между старшими чиновниками, но не лицами, которые являются министрами или имеют равный им ранг.
Также на брифинге представитель Госдепа сообщила, что Белый дом рассчитывает по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку «жесткого и быстрого» рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.
19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному. В частности, над этим будет работать команда американских чиновников, которая на этой неделе отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, добавила она.
Ранее Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня.