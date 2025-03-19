Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдепе призвали все стороны конфликта на Украине двигаться к прекращению огня

Госдеп: всем сторонам конфликта на Украине нужно двигаться к прекращению огня
close
J. Scott Applewhite/AP

Вашингтон выступает за то, чтобы все стороны конфликта на Украине двигались к прекращению огня. Об этом заявила на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Тэмми Брюс, пишет ТАСС.

«Всем сторонам необходимо двигаться к прекращению огня. Президент [США Дональд] Трамп ясно дал понять это», — сказала она.

По ее словам, переговоры по урегулированию конфликта не начнутся без предварительного прекращения огня, поэтому сначала необходимо «прекратить стрельбу».

Брюс отметила, что следующий раунд переговоров по Украине состоится в «ближайшие дни» в Саудовской Аравии между старшими чиновниками, но не лицами, которые являются министрами или имеют равный им ранг.

Также на брифинге представитель Госдепа сообщила, что Белый дом рассчитывает по итогам встреч в Саудовской Аравии на выработку «жесткого и быстрого» рамочного соглашения по урегулированию конфликта на Украине.

19 марта пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что президент США Дональд Трамп хочет перехода от частичного прекращения огня на Украине к полному. В частности, над этим будет работать команда американских чиновников, которая на этой неделе отправится на переговоры в Саудовскую Аравию, добавила она.

Ранее Зеленскому посоветовали обойти договоренность по прекращению огня.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами