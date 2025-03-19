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В Кремле уточнили, говорили ли Путин и Трамп об отправке миротворцев на Украину

Песков: Путин и Трамп не обсуждали возможную отправку миротворцев на Украину
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Kevin Lamarque/Reuters

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время состоявшегося 18 марта телефонного разговора не обсуждали возможную отправку миротворцев на Украину по завершении конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков во время брифинга.

«Нет, об этом не было речи», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

16 марта президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что для демонстрации «долгосрочной поддержки» Киева со стороны Запада каждая европейская страна сможет направить на Украину несколько тысяч военнослужащих. По его словам, военные из стран ЕС могут разместиться в Киеве, Львове и Одессе.

18 марта российский лидер Владимир Путин в ходе телефонного разговора заявил президенту США Дональду Трампу, что ключевым условием для недопущения дальнейшей эскалации конфликта на Украине должно стать полное прекращение помощи Киеву.

Также президенты договорились, что Россия и США создадут экспертные группы по урегулированию на Украине.

Ранее в США предположили, как Европа может сорвать мирную сделку по Украине.

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Переговоры о мире на Украине
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